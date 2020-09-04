Пекин, , 11:29 — REGNUM Китай призывает Госдеп США незамедлительно отменить решение о расширении ограничений для деятельности в стране китайских дипломатов, сообщает 3 сентября Синьхуа на соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Суть введенных в США мер заключается в необходимости получать разрешения для посещения американских университетов и встреч с представителями местных властей, а также для проведения культурных мероприятий за пределами территорий дипломатических миссий КНР.

Подчеркнув, что ограничительные меры против китайского дипкорпуса в США последовательно вводятся с октября прошлого года, Хуа Чуньин отметила важность двусторонних связей для обеих стран, а также опасность антикитайской паранойи, которая выражается в действиях, противоречащих нормам международных отношений.