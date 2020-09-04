Белград, , 17:14 — REGNUM После встречи с представителями Приштины в Белом доме 3 сентября президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры всё еще продолжаются, но, будет ли подписано какое-либо соглашение, он не знает. Он также добавил, что он отверг включение в соглашение пункта о взаимном признании. Касательно экономики, он отметил, что по этому вопросу есть много точек соприкосновения, на основе которых можно заключать сделки.

Как сообщает сербское новостное агентство «RTS» 4 сентября, Александр Вучич, обращаясь к журналистам, также указал, что первый документ, который был представлен на заседании в Белом доме, носит название «Экономическая нормализация».

Президент Сербии пояснил, что, когда две стороны прибыли на переговоры, американская сторона разделила документ на две части, который ни одна, ни другая сторона ещё не видела, после чего последовало рассмотрение спорных вопросов.

«Работа над этим договором была непростой», — заявил президент Сербии и добавил, что он состоял из 15 или 16 пунктов, и что один из из них касался взаимного признания. Он также подчеркнул, что включение этого пункта не стало новостью для сербской делегации, так как, по их словам, в этом заключается суть американской политики. Однако делегация из Белграда отказалась принять этот пункт.

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