Найроби, 4 сентября 2020, 12:05 — REGNUM В правительстве Кении признали, что некоторые пожертвования от китайского миллиардера Джека Ма, критически важные для борьбы с пандемией коронавируса, не поступали в страну. Об этом сообщает газета The Star со ссылкой на заявление административного секретаря министерства транспорта Кении
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Выступая в четверг, 3 сентября, на встрече с комитетом здравоохранения Национального собрания, Крис Обуре сообщил, что 21 контейнер с различными медицинскими принадлежностями не прибыл в Найроби из Эфиопии. Однако он отметил, что в его ведомстве не знают конкретного содержания пожертвований.
Обуре отметил, что в министерстве выявили, что 21 контейнер пропал без вести после проверки документов из Китая.
Некоторые представители общественности утверждали, что пожертвования на борьбу с пандемией, в том числе от Ma, были незаконно присвоены или перенаправлены.
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