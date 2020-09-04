Найроби, , 12:05 — REGNUM В правительстве Кении признали, что некоторые пожертвования от китайского миллиардера Джека Ма, критически важные для борьбы с пандемией коронавируса, не поступали в страну. Об этом сообщает газета The Star со ссылкой на заявление административного секретаря министерства транспорта Кении

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Выступая в четверг, 3 сентября, на встрече с комитетом здравоохранения Национального собрания, Крис Обуре сообщил, что 21 контейнер с различными медицинскими принадлежностями не прибыл в Найроби из Эфиопии. Однако он отметил, что в его ведомстве не знают конкретного содержания пожертвований.

Обуре отметил, что в министерстве выявили, что 21 контейнер пропал без вести после проверки документов из Китая.

«Мы поняли, что 21 контейнер не был доставлен, и я заверяю вас, что мы продолжим заниматься этим вопросом с министерством здравоохранения, чтобы обеспечить их доставку», — сказал Обуре.

«Лично я разговаривал с высшими должностными лицами министерства здравоохранения, и они подтвердили мне, что занимаются этим вопросом», — добавил он.

Некоторые представители общественности утверждали, что пожертвования на борьбу с пандемией, в том числе от Ma, были незаконно присвоены или перенаправлены.

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