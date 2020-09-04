Джакарта, , 11:27 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди осудила сатирический журнал Charlie Hebdo за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает CNN Indonesia.

«Этот акт является безответственным, провокационным и оскорбил чувства сотни миллионов мусульман во всем мире», — заявила глава МИД Индонезии в ходе онлайн-пресс-конференции 4 сентября 2020 года.

«Вопреки ценностям демократии для борьбы с пандемией требуется единство», — подчеркнула Ретно Марсуди.

Напомним, ранее редакция журнала Charlie Hebdo объявила о переиздании карикатур на пророка Мухаммеда в ознаменование начала судебного процесса во Франции по делу о вооруженном нападении на редакцию журнала в 2015 году.

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