Мадрид, , 11:26 — REGNUM С визитом в Испании находится крупный китайский дипломат Ян Цзечи, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по международным делам. В Мадриде прошла его встреча с премьер-министром страны Педро Санчесом, в ходе которой обсуждалась работа над новым планом двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства, согласованного в 2018 году, в ходе визита на Пиренеи партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом 3 сентября сообщает Синьхуа на фоне подведения итогов европейского турне действующего главы МИД КНР Ван И.

Отметив тесное сотрудничество сторон в преодолении последствий эпидемии, Ян Цзечи призвал к укреплению контактов на высоком уровне, ведущих к расширению политического доверия. Среди сфер сотрудничества, представляющих особый интерес, китайский гость выделил «зеленую» и цифровую экономику, торговлю и инвестиции, здравоохранение, сельское хозяйство, а также упрочение гуманитарных и культурных связей между двумя странами и народами. Он также отдал должное позитивной роли Испании в строительстве прочных взаимоотношений между Китаем и Европейским союзом (ЕС).

П. Санчес, в свою очередь, подчеркнул стратегическую важность отношений с Китаем для своей страны и выразил Пекину благодарность за помощь и поддержку в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

В этот же день Ян Цзечи встретился и провел переговоры с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайя.