Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Американский дипломат руководствуется подходом, в соответствии с которым США не только могут, но и должны определять параметры внутреннего развития других стран, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 4 сентября, комментируя высказывания постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора.

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Как сообщалось ранее, Гилмор в интервью Foreign Policy заявил, что Александра Лукашенко нужно «убедить» в том, что «в сложившихся обстоятельствах» он «не может быть президентом Белоруссии».

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«Американский дипломат выступил, исходя из известной американской позиции, что определять параметры внутреннего развития других стран должны США — не просто «имеют право на это», но именно должны.

Уверен, что недавно состоявшиеся в Белоруссии выборы президента были не менее честными, чем президентские выборы, которые в последние десятилетия проводятся в США. По этому поводу, однако, без толку спорить. Главное заключается в том, что результат этих выборов был признан Россией и Китаем — двумя из трех ведущих мировых центров силы. Вашингтону придётся с этим считаться. Нам в отличие от США в Белоруссии нужна стабильность.

Американцы будут продолжать провоцировать конфликты в Белоруссии, будут пытаться вторгаться в российско-белорусские отношения, будут угрожать и даже, возможно, объявят о новых «санкциях». Не было бы этих выборов, придумали бы что-то другое.

Реальность между тем такова, что на носу у американцев собственные выборы президента. И перед лицом того, что будет происходить в самих США во время и после этих выборов, белорусский эпизод — эпизод неприятный, которого следовало бы избежать, но который преодолим, — покажется лишь небольшой проблемой.