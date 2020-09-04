Москва, , 11:20 — REGNUM В Госдуме приветствовали заявление президента США Дональда Трампа, который высказался в поддержку хороших отношений с Россией, и указали на их основу.

«Хорошие отношения — это отлично! Но они строятся на основе взаимного уважения, диалога и обоюдовыгодного сотрудничества, а не в попытках навязать друг другу свои правила. Для хороших отношений необходимы хорошие условия!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп признался, что выключает телевизор, если слышит в эфире о «сговоре с Россией», а также назвал эти обвинения сумасшествием.