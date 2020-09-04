Пенза, , 11:08 — REGNUM В Пензенской области в предстоящие дни голосования с 11 по 13 сентября откроются 1085 избирательных участков. Все они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии области Александр Синюков.

В период проведения выборов каждого пришедшего на участок обеспечат одноразовыми перчатками и маской. К вечеру 10 сентября все участки региона получат комплекты индивидуальных защитных средств, отметил Синюков.

ИА REGNUM напоминает, голосование в Пензенской области пройдет 11, 12 и 13 сентября. В единый день голосования на территории региона состоятся выборы главы области, дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Лермонтовскому одномандатному округу №147 и в 19 районах — дополнительный выборы муниципального уровня.

ИА REGNUM ранее сообщало, на пост главы Пензенской области претендуют пять человек. Первым удостоверение кандидата получил действующий губернатор области Иван Белозерцев — 31 июля, который выдвинут партией «Единая Россия». 4 августа зарегистрированы в качестве кандидатов замглавы Пензы Олег Шаляпин (КПРФ) и депутат законодательного собрания Пензенской области Александр Васильев (ЛДПР). 5 августа на заседании регионального избиркома приняты постановления о регистрации кандидатов на должность губернатора Пензенской области председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анны Очкиной и депутата пензенской гордумы Петра Чугая («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Читайте также: На пост губернатора Пензенской области зарегистрированы пять кандидатов