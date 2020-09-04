Киев, 4 сентября 2020, 11:09 — REGNUM Если бы русскоязычные жители Украины знали отношение властей к русскому языку, они бы не проголосовали за независимость страны. Об этом заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 3 сентября в эфире телеканала «112.ua».
Он сослался на данные опроса компании Gallup, которая в 2008 году выяснила, что для более чем 80% жителей Украины родным языком является русский.
По его словам, вопрос русского языка на Украине — это вопрос не языка, а прав человека.
Бортник добавил, что из 180 государств мира около 110 имеют многоязычную официальную языковую политику.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что президент страны Владимир Зеленский продолжил дело своего предшественника Петра Порошенко по искоренению русского языка на Украине. По его мнению, это приведёт к деинтеллектуализации жителей Украины.
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