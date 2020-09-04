Джакарта, , 10:50 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин встретился с министром обороны страны Прабово Субианто, сообщает Kompas.

В ходе встречи стороны обсудили инициируемую программу создания «продовольственного зернохранилища».

В соответствии с указом президента Индонезии власти намерены повысить продовольственную безопасность страны. Один из шагов — реализация проекта «продовольственное зернохранилище», которое будет построено в нескольких районах страны. Проект, в частности, является попыткой минимизировать зависимость Индонезии от риса за счет диверсификации продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство не станет военной базой ни для одной из стран.

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