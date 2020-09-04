Брюссель, , 10:42 — REGNUM Европейский союз призвал Россию сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для международного расследования отравления блогера Алексея Навального. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Российское правительство должно сделать все возможное, чтобы расследовать это преступление в полной прозрачности и привлечь виновных к ответственности. Безнаказанность не должна и не будет допускаться», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросовета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя обвинения Берлина в адрес Москвы в «отравлении» Навального «веществом из группы «Новичок», заявил, что «до выступления федерального канцлера Германии Ангелы Меркель» Минском был перехвачен разговор, который «отчётливо говорит», что «никакого отравления Навального не было».

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