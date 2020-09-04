Киев, , 10:43 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию с возможным назначением пожизненной стипендии отцу президента страны Александру Зеленскому, который работает в Криворожском государственном университете экономики и технологий.

ИА REGNUM напоминает, что 2 сентября на рассмотрение правительства должны были вынести утверждения проекту указа президента о назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования, среди которых оказался и Александр Зеленский. Новость вызвала серьезный общественный резонанс, после чего вопрос сняли с рассмотрения.

Сейчас Шмыгаль заявил, что проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван исключительнодля дополнения списков претендентов. Он призвал трудовые коллективы высших учебных заведений страны в течение двух следующих недель подать списки кандидатов, чтобы правительство приняло решение до 1 октября — дня работника образования.

Что касается непосредственно Александра Зеленского, Шмыгаль утверждает, что трудовой коллектив университета уже неоднократно вносил представление на назначение ему стипендии, начиная с 2017 года.

Неожиданный комментарий к этой истории дал 4 сентября депутат «Слуги народа» Александр Дубинский:

«Если для отца-профессора важны 2,5 тыс. гривен (чуть меньше 100 долларов) научной стипендии — это значит только то, что ни он, ни его сын не воруют».

Вместе с тем, другой представитель «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций депутат Верховной Рады Сергей Бабак вообще отказался комментировать для СМИ проект указа о назначении пожизненной стипендии Александру Зеленскому, заявив, что «не готов обсуждать» этот вопрос.