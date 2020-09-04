Кемерово, 4 сентября 2020, 10:34 — REGNUM Министерство здравоохранения России выделило Кузбассу 4,1 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»
«Их мы уже ожидаем. Но о сроках поставки пока сказать не можем», — цитирует А42.ru Зеленину.
Елена Зеленина уточнила, что изначально вакцину получат медицинские работники и педагоги.
Также она призывала жителей региона привиться против гриппа.