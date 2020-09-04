Кемерово, , 10:34 — REGNUM Министерство здравоохранения России выделило Кузбассу 4,1 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

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«Их мы уже ожидаем. Но о сроках поставки пока сказать не можем», — цитирует А42.ru Зеленину.

Елена Зеленина уточнила, что изначально вакцину получат медицинские работники и педагоги.

Также она призывала жителей региона привиться против гриппа.