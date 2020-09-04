Москва, , 10:31 — REGNUM Следственным комитетом России заявление сторонников Алексея Навального о возбуждении дела по факту госпитализации блогера передано для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте. Об этом 4 сентября сообщила судья Басманного суда Москвы Евгения Николаева.

«Заявление о возбуждении уголовного дела направлено в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте», — заявила она при оглашении материалов в суде.

В настоящее время московский Басманный суд рассматривает жалобу юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Навальным, Вячеслава Гимади на бездействие СК по его обращению о предполагаемом отравлении блогера.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ситуация с «отравлением» Алексея Навального может быть провокацией спецслужб стран Запада.