Джакарта, , 10:25 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала страны G20 укреплять «коллективное глобальное лидерство» на внеочередной встрече глав МИД стран «Большой двадцатки», которая состоялась 3 сентября 2020 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

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«Во время кризиса необходимо укрепить дух сотрудничества и коллективного глобального лидерства, чтобы G20 могла стать локомотивом усилий по борьбе с пандемией», — заявила Ретно Марсуди.

На встрече глава МИД Индонезии отметила, что государство поощряет сотрудничество стран G20 для защиты граждан. При тесном сотрудничестве с дружественными странами правительство Индонезии репатриировало более 145 000 индонезийских граждан. Индонезия также оказала всестороннюю помощь и содействие другим странам в репатриации иностранных граждан из Индонезии.

По словам Ретно Марсуди, Индонезия также поощряет сотрудничество в области здравоохранения, особенно в отношении вакцины от COVID-19.

Глава МИД Индонезии поощряет сотрудничество в смягчении социально-экономических последствий кризиса. Страны G-20, по словам главы МИД Индонезии, должны предпринять шаги по восстановлению мировой экономики.

Напомним, G20 — это форум многостороннего сотрудничества, который был создан в 1999 году для решения глобальных проблем. Индонезия станет председателем форума G20 в 2023 году.

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