Белград, , 17:11 — REGNUM Президенты США Дональд Трамп и Сербии Александр Вучич встретятся в течение дня 4 сентября. Ожидается подписание экономических соглашений между Белградом и Приштиной.

Как сообщает сербское новостное агентство «RTS» 4 сентября, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр временных косовских институтов Авдулах Хоти подпишут запланированные экономические соглашения в присутствии Дональда Трампа. В данном документе не будет пункта о взаимном признании.

По словам корреспондента сербского новостного агенства «RTS», вчера было много работы, и сегодня в 11 часов по местному времени президент Дональд Трамп будет готов присутствовать на переговорах Авдулаха Хоти и Александра Вучича, где при его посредничестве планируется подписание экономических соглашений. После этого они проведут с президентом США короткую встречу в Овальном кабинете.