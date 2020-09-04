Стокгольм, 4 сентября 2020, 11:25 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что он готов «действовать» в отношении России после того, как Алексей Навальный предположительно был отравлен веществом из группы «Новичок». Об этом 3 сентября сообщила газета Fria Tider.
Согласно заявлениям официального Берлина, российский политик Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». Произошедшее Лёвен прокомментировал 3 сентября по случаю проведения переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ранее федеральный канцлер утверждала, что Навальный «несомненно» стал жертвой преступления.