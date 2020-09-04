Сеул, , 11:20 — REGNUM Деятельность президента Южной Кореи одобряют менее 50% жителей страны. Об этом, как передаёт KBS, свидетельствуют результаты трёхдневного опроса, проведённого исследовательской компанией Gallup Korea.

Согласно опросу, проведённому с 1 по 3 сентября среди 1002 человек в возрасте старше 18 лет, 45% респондентов довольны нынешней политикой президента, что на 2% ниже, чем в предыдущем опросе.

С другой стороны, доля опрошенных, придерживающихся противоположного мнения, выросла на 1%, до 44%.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 39%, партии Сила народа (бывшая Объединённая партия будущего) — 20%, партии Справедливости — 4%, Народной партии — 4%, Открытой демократической партии — 3%.