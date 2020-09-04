Душанбе, , 09:36 — REGNUM Медицинские препараты в качестве гуманитарной помощи направило правительство Ирана в Таджикистан. Об этом сообщили 4 сентября на странице иранского посольства в Facebook.

Посольство Ирана в Таджикистане сообщило, что в республику доставлен уже второй груз с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. Доставлено 2,5 тонны медицинских препаратов, а также вентиляторы, термометры, компрессоры, антисептики и диагностическая аппаратура.

Кроме того, тем же рейсов в Таджикистан доставлены 102 пассажира, в том числе 59 — граждан республики. Обратным рейсом в Иран вылетели 63 человека, в том числе 21 гражданин республики, направившиеся на учебу и лечение.

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