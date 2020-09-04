Токио, , 09:27 — REGNUM Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2020 году будет проведён в онлайн-формате. Такое решение приняли власти Малайзии, которая в текущем году является председателем саммита АТЭС.

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По данным дипломатических источников агентства Kyodo, официально объявить о дате проведения саммита, запланированного на 4 декабря, малайзийские власти планируют уже в ближайшее время.

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Напомним, в мае 2020 года в Куала-Лумпуре под председательством представителя министерства международной торговли и промышленности Малайзии в режиме видеоконференции прошло совещание высокого уровня объединения Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В ходе мероприятия обсуждалась ситуация, сложившаяся в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что страна будет проводить саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2021 году в онлайн-формате. По его словам, в связи с пандемией коронавирусной инфекции проводить саммит на территории Новой Зеландии будет нецелесообразно.