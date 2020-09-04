Джуба, , 09:29 — REGNUM Миссия ООН в Южном Судане (МООНЮС) откроет новую миротворческую базу в деревне Лобонок, где в авугсте были убиты шесть телохранителей вице-президента страны Джеймса Вани Игги. Об этом сообщает BBC Africa.

В ООН выбор данного места аргументировали тем, что в регионе произошли и другие нападения на гражданских лиц и гуманитарные конвои.

Глава миссии Дэвид Ширер заявил, что новая база «позволит нам обеспечить защитное присутствие в этом районе».

По данным миссии ООН, за последние несколько дней в этом районе произошёл ряд нападений на сотрудников гуманитарных организаций.

Повстанцы из Фронта национального спасения, возглавляемого бывшим генералом армии Томасом Сирилло Свакой, заявили, что в прошлом месяце они совершили нападение на конвой вице-президента.

Эта группировка не заключила мирное соглашение с правительством наряду с другими вооружёнными оппозиционными группировками, которое было подписано в 2018 году и положило конец многолетнему насилию.