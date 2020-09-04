Кингстон, , 09:21 — REGNUM Победу в большей части округов на выборах депутатов нижней палаты парламента Ямайки одержала правящая Лейбористская партии после обработки 99% бюллетеней, сообщается на сайте центральной избирательной комиссии страны.

Представители победившей партии должны получить 49 кресел из 63. При этом до выборов Лейбористская партии имела в палате 32 мандата. Оппозиционная Народная национальная партия получит по итогам голосования 14 мест.

Напомним, прошлые парламентские выборы прошли в 2016 году. До их завершения Лейбористская партия находилась в оппозиции, а большинство мест принадлежало Народной национальной партии.

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