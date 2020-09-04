Джакарта, , 09:15 — REGNUM Председатель комитета по реагированию и восстановлению национальной экономики Индонезии Эрик Тохир заявил, что первыми вакцинацию от COVID-19 пройдут врачи и медработники, сообщает Kompas.

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«Врачам нужно сделать инъекцию в первую очередь, потому что они находятся на передовой, потому что они герои», — заявил Эрик Тохир.

По его словам, 1,5 млн врачей, акушерок, медсестер в Индонезии отправятся делать прививки от COVID-19 в начале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии подтвердили, что вакцина от COVID-19 появится в стране в начале 2021 года.

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