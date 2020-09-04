Брюссель, , 09:00 — REGNUM Президент Белоруссии Александра Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза, в первую очередь из-за позиции Германии, поддержанной Францией и Италией. Об этом 4 сентября сообщает газета Die Welt со ссылкой источники.

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Уточняется, что Германия и Франция считают, что каналы связи с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах, а включение белорусского лидера в санкционный перечень ЕС помешало бы этому.

При этом указывется, что в первую очередь за введение санкций в отношении президента Белоруссии выступали страны Прибалтики и Польша.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что западные страны должны попытаться убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он в сложившейся ситуации не может быть главой республики.