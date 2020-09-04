Нью-Дели, , 08:49 — REGNUM Военные индии заняли позиции на южном берегу озера Пангонг в приграничном с Китаем регионе Ладакх, где несколько недель назад произошли столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими. Такое заявление через прессу распространило военное командование Индии, передаёт индийское издание ET.

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«Эти развёртывания находятся на нашей стороне границы и были предприняты для контроля любых перемещений с другой стороны», — говорится в сообщении индийского командования, которое приводит « Военное обозрение ».

Также отмечается, что индийские войска приведены в состояние повышенной боеготовности и «намерены помешать армии Китая перебросить свои подразделения в район Депсанг и сектор Чушул», где они «неоднократно нарушали границу». Эти шаги, по словам представителей военного командования, являются ответом на меры, «предпринимаемые в нарушение договорённостей китайской стороной».

Уточняется, что индийские войска заняли позиции на стратегических высотах Резанг-Ла и Чушул.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Индии заявило о провокационных действиях китайских военных в приграничном районе Ладакх в ночь с 29 на 30 августа. В Дели уверены, что эти перемещение войск было осуществлено с целью «изменить статус территории». Однако действия китайских военных были пресечены.

При этом официальный представитель боевого командования Западного военного округа Народно-освободительной армии Китая, полковник Чжан Шуйли заявил, что индийская, а не китайская сторона является нарушителем договорённостей о границах.