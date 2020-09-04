Киев, , 08:53 — REGNUM Глава правительства Украины Денис Шмыгаль встретился с послами стран «Большой семёрки» (G7). Об этом 3 сентября сообщило представительство США в группе поддержки послов G7 в Киеве на своей странице в социальной сети Twitter.

В ходе встречи дипломаты поинтересовались приоритетами государственной политики Украины, обсудили проведение местных выборов в стране и борьбу с пандемией коронавируса.

Послы также отметили важную роль оборонной промышленности, корпоративного управления, некоторых реформ и особенно независимости антикоррупционных учреждений.

Напомним, ранее представители G7 предупредили власти Украины о том, что у страны могут возникнуть трудности с получением новых кредитов из-за попытки сменить руководство антикоррупционных органов.

Читайте ранее в этом сюжете: Послы G7 потребовали от Украины не вмешиваться в работу антикоррупционеров