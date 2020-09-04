Киев, , 08:30 — REGNUM Шевченковский суд Киева обязал госбюро расследований Украины (ГБР) и генеральную прокуратуру страны начать уголовное преследование руководителей Донецкой и Луганской областей (территорий контролируемых Киевом) по факту отмены местных выборов в подконтрольном Донбассе.

Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», передает корреспондент ИА REGNUM.

В политсиле напомнили, что ранее центральная избирательная комиссия Украины приняла постановление о невозможности проведения «первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей 25 октября 2020 года».

Основанием для принятия постановления ЦИК указала предоставленные главами «украинских» частей бывшей Донецкой и Луганской областей Павлом Кириленко и Сергеем Гайдаем сфальсифицированные выводы о невозможности подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

После этого представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Василий Нимченко обратился к и. о. директора государственного бюро расследований Александру Соколову и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

В обращении отмечается, что обстоятельства принятия постановления и заключения местных властей указывают на фальсификацию и надуманность оснований с целью захвата власти путем предотвращения проведения местных выборов в Донбассе, формирование органов местного самоуправления, а также лишение граждан права на управление государственными делами, что имеет признаки совершения преступлений, предусмотренных статьей 109 УК Украины «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного порядка или на захват государственной власти», ст. 157 УК Украины «Воспрепятствование осуществлению избирательного права», ст. 161 УК Украины «Нарушение равноправия граждан», ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением» уголовного кодекса Украины (коррупционная составляющая).

Позже, в связи с отказом ГБР и генеральной прокуратуры в уголовном преследовании за совершение тяжких преступлений и бездействием правоохранительных институтов власти, народный депутат Украины обратился в суд.

Сначала Печерский районный суд г. Киева по факту противоправных действий, связанных с нарушением избирательных прав граждан принял решение, которым обязал генеральную прокуратуру внести сведения об уголовном преступлении, совершенном Кириленко и Гайдаем, и начать досудебное расследование касательно указанных должностных лиц и членов ЦИК, причастных к принятию решения о блокировании выборов в 18-ти округах и лишении избирательных прав более 500 тысяч граждан Украины.

После этого Шевченковский районный суд г. Киевапризнал противоправным бездействие ГБР и, удовлетворив жалобу народного депутата, обязал внести в ЕРДР сведения о преступлениях коррупционного характера чиновников в Донбассе и начать их уголовное преследование по фактам совершения преступлений.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы должны состояться на Украине 25 октября этого года.