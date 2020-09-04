Париж, , 08:31 — REGNUM В четверг, 3 сентября, прокуратура Парижа подтвердила, что весной 2021 года экс-президент Французской Республики Николя Саркози вновь предстанет перед судом по делу о намеренном превышении норм финансирования предвыборной кампании. Об этом сообщает Le Figaro.

С 17 марта по 15 апреля 2021 года Николя Саркози вновь предстанет перед судом по так называемому делу «Бигмалион», в рамках которого экс-президент подозревается в осуществлении незаконных финансовых махинаций в ходе неудачной для него предвыборной кампании 2012 года. Саркози превысил порог в 20 миллионов евро, определенный французским законодательством для расходов на проведение предвыборной кампании, вложив не менее 40 миллионов евро.

Напомним, что с 23 ноября по 10 декабря Николя Саркози будет отвечать перед судом по делу о коррупции. Он стал первым президентом Пятой республики, против которого были выдвинуты такие обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, Саркози подозревают в нескольких параллельных эпизодах коррупции: нелегальном финансировании своей президентской кампании, извлечении выгоды из пожертвований Муаммара Каддафи, прямом или косвенном участии в получении выплат одним из его политических советников за счет корпоративной сделки, непрозрачном покрытии трат на развод со своей второй женой Сесилией Сиганер и некоторых других.

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