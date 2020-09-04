Бангкок, , 08:23 — REGNUM Власти Таиланда сообщили о первом спустя сто дней случае заражения SARS-CoV-2, передает CNN Indonesia.

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В генеральном департаменте по контролю за заболеваниями объявили, что один человек в Таиланде снова подвергся воздействию коронавируса.

Известно, что новым пациентом стал мужчина, который работал диджеем. Он приговорен к двум годам тюремного заключения за злоупотребление наркотиками. В настоящее время пациент проходит лечение в больнице.

Напомним, Таиланд возвращается к нормальной жизни после нескольких месяцев карантина. Некоторые общественные места, такие как бары и рестораны, снова начинают заполняться посетителями. Общественный транспорт начал работать в обычном режиме. Экономика Таиланда также пострадала от политики изоляции. Во втором квартале 2020 года рост экономики Таиланда снизился на 12,2%, что является самым резким спадом за более чем 20 лет.

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