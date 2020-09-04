Додома, 4 сентября 2020, 08:27 — REGNUM Члены десяти иностранных дипломатических миссий в Танзании призвали к проведению «свободных и справедливых» выборов в следующем месяце на фоне обеспокоенности правозащитной группы усилением репрессий в отношении оппозиционных партий и неправительственных организаций. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на совместное заявление миссий.
В соответствии с заявлением, безопасность всех участников и беспристрастность учреждений, отвечающих за управление выборами, «укрепят легитимность выборов».
Совместное заявление было распространено диппредставительствами Канады, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Бельгии, Дании, Финляндии, Германии, Ирландии и Нидерландов.
Напомним, что правозащитники организации Human Rights Watch в среду, 2 сентября, сообщили, что члены оппозиционной партии и критики правительства были арестованы накануне выборов.
В нем также говорилось, что некоторые наблюдатели за выборами были отстранены Национальной избирательной комиссией.