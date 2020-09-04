Вашингтон, , 08:15 — REGNUM «Реальный прогресс» на переговорах, проходивших в Вашингтоне, продемонстрировали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косово Авдулах Хоти, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, сообщается на странице в Twitter Совета национальной безопасности (СНБ) при американской администрации.

При этом советник главы Белого дома отметил, что переговорный процесс между сторонами продолжится на следующий день.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября на переговорах в США сербская делегация отвергла предложение о признании независимости Косово.

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