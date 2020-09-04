Джакарта, 4 сентября 2020, 08:13 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила способность системы здравоохранения Индонезии справляться с растущим числом новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает CNN Indonesia.
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В отчете ВОЗ по COVID-19 в Индонезии говорится, что больницы в Джакарте заполнены на 70%.
В настоящее время в Джакарте имеется 4456 изолированных больничных коек и 483 палаты интенсивной терапии в 67 больницах, специализирующихся на лечении COVID-19. Однако при почти пяти тысячах случаев в неделю койки быстро заполняются.
Издание отмечает, что правительство Индонезии работает над увеличением мест в больницах и привлечением большего числа медицинского персонала.
Известно, что рост числа новых случаев заражения SARS-CoV-2 в столице Индонезии привел к продлению ограничительных мер до 10 сентября 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 сентября 2020 года в Индонезии выявлено 184 268 носителей SARS-CoV-2.
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