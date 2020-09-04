Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Западные страны должны попытаться убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он в сложившейся ситуации не может быть главой республики. Об этом 4 сентября заявил постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в интервью журналу Foreign Policy.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

"Что мы должны сделать прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах», — сказал Гилмор.

Также постпред США уточнил, что, по его мнению, нынешний президент Белоруссии считает нормальным, когда выборы, как считает американская сторона, сфальсифицированы, а протесты после них жёстко подавляют.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что отношения между Россией и США могут стать еще хуже в случае, если РФ проведет «открытое силовое вмешательство» в ситуацию в Белоруссии.