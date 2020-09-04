Сеул, , 07:56 — REGNUM Полет над Корейским полуостровом совершил американский самолет-разведчик E-8C JSTARS сообщает агентство Yonhap.

Воздушное судно засекли 3 сентября над столицей Южной Кореи Сеулом и центральной частью республики. Отмечается, что полёт прошел за несколько дней до 9 сентября, когда в КНДР празднуют день основания государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в небе над провинцией Кёнгидо были замечены два воздушных судна ВВС США: самолет-разведчик Lockheed U-2S и двухдвигательный штурмовик Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II.

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