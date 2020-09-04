Тбилиси, , 07:21 — REGNUM Обещание поднять грузинский флаг над военной базой России в Южной Осетии дал лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили в ходе выступления, видео запись которого опубликована на YouTube-канале лейбористов.

Политик потребовал от Тбилиси «начать работу над миллиардными санкциями» против РФ в связи с «оккупацией» грузинских территорий. Он считает, что на выборах в парламент Грузии, которые назначены на конец октября, нынешнее «пророссийское» правительство республики будет смещено.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа вице-спикер парламента Грузии и генеральный секретарь оппозиционной партии «Альянс Патриотов» Ирма Инашвили завила, что грузинское руководство должно начать политику примирения в отношении Абхазии и Южной Осетии.

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