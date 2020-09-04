Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти вечером 3 сентября прокомментировал результаты первого дня переговоров с делегацией Сербии в Вашингтоне.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что в Вашингтоне не будет принято никакое соглашение, наносящее ущерб интересам Косово.

По словам Хоти, встреча 3 сентября стала большим шагом к заключению окончательного соглашения с Сербией, однако результаты будут сообщены общественности лишь после переговоров 4 сентября.

Авдулла Хоти Завтра все будет ясно, завтра мы можем увидеть соглашение, мы на шаг ближе к заключению соглашения и сделали большой шаг к заключению финального соглашения.

По словам Хоти, стороны достигли сближения позиций по вопросам экономического характера. При этом политик подчеркнул, что главной целью переговоров является взаимное признание Сербии и Косово.

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