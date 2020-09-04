Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Соединенные Штаты надавят на Китай для решения вопроса с работой американских дипломатов в Тибете в случае победы кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Соответствующее обещание дал политик в официальном заявлении.

«Я буду работать с нашими союзниками, чтобы надавить на Пекин и вернуть его к прямому диалогу с представителями Тибета, чтобы достичь договорённостей о значительной автономии, уважении прав человека и сохранении культуры Тибета», — заявил он.

Также Байден пообещал назначить специального куратора по делам Тибета в администрации президента США и потребовать возвращения американских дипломатов в автономию. В противном случае против официальных лиц Пекина будут введены санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля США ввели визовые ограничения против китайских чиновников из-за ограничения доступа иностранцев в Тибет. Под санкции попали ряд лиц из правительства КНР и Компартии Китая.

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