Вашингтон, , 06:22 — REGNUM Несколько стран планеты должны прикладывать такие же усилия, как США, чтобы защищать окружающую среду от вредных выбросов, заявил 3 сентября американский президент Дональд Трамп перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

«У нас есть эта огромная планета, и Китай, Индия, Россия, Германия — все эти места дымятся. Мы прекрасно делаем свою работу, они тоже должны это делать», — сказал президент США, его выступление транслировали национальные телеканалы.

Он также объявил себя настоящим защитником окружающей среды, поскольку лично участвует в решении экологических проблем, но выступил против запрета пластиковых трубочек.

Напомним, недавно бывшие сотрудники американского Агентства по охране окружающей среды обвинили администрацию Трампа в том, что в последние годы в США был отменён ряд природоохранных мер. В Вашингтоне полагают, что снижение требований к производителям позволит повысить конкурентоспособность американской продукции.

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