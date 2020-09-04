Осло, , 06:12 — REGNUM Политические заявления из Германии относительно причастности российских властей к отравлению блогера Алексея Навального веществом, похожим на компонент из боевого вещества «Новичок» — это провокация, которая направлена на разрушение российско-немецких отношений. Об этом пишет норвежский обозреватель Пол Стейган в своём блоге.

«Самая же правдоподобная версия — провокация, чтобы испортить отношения между Россией и Германией в отчаянной попытке остановить «Северный поток — 2», — отмечает он.

Стейган напомнил, что история с Навальным развивается в таком же духе, как в случае со «отравленными в Солсбери» бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией. Тогда, напомним, Великобритания делала одно политическое заявление за другим, не подкрепляя их никакими доказательствами. Итогом стало введение антироссийских санкций, которые действуют по сей день.

Стейган пояснил также, что если бы Навального действительно отравили «Новичком», он был бы уже мёртв, а экипаж самолета и другие пассажиры рейса в Берлин пострадали бы вместе с ним.

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