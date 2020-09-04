Токио, , 07:50 — REGNUM В Японии стал известен возможный кандидат на пост премьер-министра от оппозиции, сообщает информационное агентство Jiji Press. Депутат Кэнта Идзуми заявил о своём намерении баллотироваться от новой партии, образованной путём слияния двух оппозиционных партий Японии.

Ожидается, что его политическая программа будет направлена на снижение налога на потребление и на объединение оппозиционных партий, чтобы сформировать силу, способную вытеснить правящую Либеральности-демократическую партию.

Кэнта Идзуми придерживается жёсткой позиции относительно территориального вопроса с Россией. В 2019 году когда стали распространятся слухи о том, что премьер-министр Японии считает возможным ограничить территориальные притязания островами Шикотан и Хабомаи, депутат Идзуми заметил: «не приведет ли это [согласие ограничить требования к России двумя островами] к продаже Японии?»