Вильнюс, , 04:02 — REGNUM Протесты в Белоруссии не прекратятся никогда, заявила 4 сентября домохозяйка Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента, в интервью японскому телеканалу NHK.

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«Наша сила в людях. Демонстрации, которые мы проводим каждый день, оказывают достаточное давление (на власть), — заявила она. — Наш протест никогда не закончится».

Она добавила, что готова вернуться в Белоруссию из Литвы, когда почувствует, что там находиться безопасно.

Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа, в день выборов президента. Граждане вышли на улицы, чтобы высказать недоверие официальным итогам голосования. Сама Тихановская покинула Белоруссию, но продолжает выступать с политическими заявлениями.

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