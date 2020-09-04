Киев, , 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».

Так, она отметила, что в самом начале своего президентства глава государства появился на встрече с главами МИД других стран в черной рубашке с закатанными рукавами, что недопустимо.

Кроме того, Адаменко напомнила и про переговоры Зеленского с представителями Японии.

«Как можно было прийти на встречу с японскими дипломатами в джинсах и бейсболках? Это же японцы, они еще недавно научились за руку здороваться с европейскими политиками, а тут такой шок. И вряд ли будут прощать», — сказала она.

По словам эксперта, в переговорах на таком уровне важна каждая деталь и это нельзя не учитывать.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года пользователи сети раскритиковали супругу президента Украины Елену Зеленскую за желтое платье, в котором она появилась на приеме у императора Японии Нарухито.

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