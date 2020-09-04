Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Улучшение отношений между США и Россией это хорошо, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в штате Пенсильвания.

«Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что российские власти якобы не хотят видеть его президентом страны. Он добавил, что его отношение к Москве было самым суровым среди действующих американских политиков.

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