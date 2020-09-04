Тегеран, , 08:00 — REGNUM 3 сентября послы Ирана и Японии в России обсудили в Москве пути расширения сотрудничества и вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский посол Казем Джалали и Тоехиса Кодзуки обсудили региональные и международные вопросы, включая политическое и экономическое сотрудничество между двумя странами, сирийскую проблему, COVID-19 и Всеобъемлющий план действий (СВПД).

Джалали подчеркнул незаконность действий США против Ирана и попытки Вашингтона восстановить санкции, несмотря на противодействие всего мира, в частности членов Совета Безопасности ООН. Он отметил, что Иран был лишен экономических и политических выгод ядерной сделки из-за саботажа американских властей.

Посол Японии, в свою очередь, отметил конструктивную роль Ирана в обеспечении мира и стабильности в регионе.