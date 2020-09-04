Тегеран, , 08:10 — REGNUM 2 сентября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сослался на введение Соединенными Штатами санкций в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС), заявив, что «подчинение из-за страха перед гневом властей США только увеличивает их аппетит». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 сентября.

«США вводят санкции в отношении прокурора МУС», — написал Зариф в своем Twitter-аккаунте. «Началось с отдельных лиц, переросло в малые, средние и крупные державы, а теперь и в личности», — отметил он. По словам иранского дипломата, единственный способ остановить это непрекращающееся безумие — прекратить самодовольство.

Как сообщает Reuters, госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что генеральный прокурор МУС Факисо Мочочоко был внесен в черный список в соответствии с санкциями, введёнными президентом страны Дональдом Трампом в июне, которые допускают замораживание активов и запрет на поездки.