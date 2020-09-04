Киев, , 02:39 — REGNUM Новый майдан угрожает Украине из-за разрушительной политики украинского президента Владимира Зеленского, заявил бывший вице-премьер страны Роман Бессмертный в эфире телеканала ATR.

Роман Бессмертный «Сейчас звучит, что Украина с нынешней политикой Зеленского и его окружения идет к очередному майдану, это и так понятно. Пока вещи, которые звучат из уст Зеленского и Ермака, продолжаются, все это закончится майданом».

Он добавил, что майдан на Украине происходит каждые 10 лет, когда власти «дают пинка». При этом политик предупредил, что в Европе должны произойти «события», которые по масштабу значительно превзойдут майдан.

«Мы накануне событий в центральной Европе, для которых наша война будет локальным конфликтом», — сказал бывший член украинского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун заявил, что после двух государственных переворотов в стране — в 2004 и 2014 годах — жить становится «все хуже и хуже».

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