Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Предупреждения к двум сообщениям президента США Дональда Трампа в Twitter, посвященным голосованиям по почте на выборах, разместила соцсеть. Такое решение приятно в связи с нарушением правил Twitter, сообщает службы безопасности компании.

Дональд Трамп

При этом доступ к сообщениям сохранен. В Twitter пояснили, что предупреждения вынесены за призыв к избирателям голосовать дважды.

В сообщениях Трамп призвал граждан, которые голосуют по почте, поторопиться с отправкой бюллетеней, а уже день голосования прийти на участок с проверкой. В случае, если выясниться, что их голос не учтен, то президент призвал голосовать на самом участке.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа сообщению предвыборного штаба Трампа в Twitter, которое касалось выступления кандидата от демократов Джо Байдена, был присвоен статус «манипуляция информацией» из-за «вырванной из контекста» фразы.

Читайте ранее в этом сюжете: Сообщению штаба Трампа в Twitter присвоили статус «манипуляция информацией»