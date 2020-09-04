Сараево, , 07:54 — REGNUM 3 сентября на пресс-конференции президент Республики Сербской и член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что документ, который бы легитимизировал признание Косово, автоматически снял бы вопрос о статусе Республики Сербской, независимость которой оспаривала США. Милорад Додик также указал, что, судя по действиям президента Александра Вучича, Сербия желает компромисса, мира, стабильности и прогресса не только в рамках своего государства, но и во всем регионе.

Как сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz 3 сентября, Милорад Додик подчеркнул:

«Это нормально, что даже на переговорах в Белом доме он делает все возможное, чтобы защитить прежде всего сербский народ в Косово, но я уверен, что он не причинит вред любому другому народу. Мы безоговорочно поддерживаем его усилия по сохранению мира и безопасности в Косово, а также терроториальной целостности Сербии».

Он отметил, что на переговорах следует затрагивать не только экономические темы, но темы, касающиеся нормализации жизни обычных людей в Косово. По его словам, только так можно разрешить сложившуюся ситуацию.