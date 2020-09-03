Тегеран, , 22:47 — REGNUM Публикация карикатур на пророка Мухаммеда в Charlie Hebdo выходит за грань свободы самовыражения, поскольку оскорбляет чувства верующих, сообщили 3 сентября в пресс-службе МИД Ирана.

В заявлении официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Саида Хатибзаде сказано по поводу повторных публикаций карикатур французской газетой, что Иран не приемлет неуважения к «святому пророку ислама и другим божественным пророкам».

Иранский представитель отметил, что публикации, оскорбляющие чувства верующих, а точнее — более миллиарда мусульман в мире, сделаны под предлогом «свободы самовыражения». Однако эту свободу «следует использовать для мирного сосуществования людей», а не для разжигания ненависти.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Charlie Hebdo 2 сентября повторно разместила карикатуры на пророка Мухаммеда. Это те самые картинки, которые стали причиной нападения исламистов пять лет назад на редакцию эпатажной газеты.