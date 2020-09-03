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Японские солдаты сдают оружие. Сентябрь 1945

Резолюция Международной научной конференции «75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке»

г. Москва, 3 сентября 2020 г.

3 сентября 2020 года в Москве состоялась Международная научная конференция «75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке». Организаторами выступили Российское военно-историческое общество, Российское историческое общество и Музей Победы.

Открытие этой конференции было приурочено к памятной дате — Дню окончания Второй мировой войны.

2 сентября 1945 г. Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, а уже следующий день, 3 сентября, в СССР стал праздничным. В этом году на государственном уровне эта традиция была восстановлена.

Окончание Второй мировой войны, достигнутое 75 лет назад в результате совместных действий стран антигитлеровской и антияпонской коалиции, имеет огромное всемирно-историческое значение. Отдавая дань общим усилиям союзников по разгрому блока агрессоров во главе с Германией и Японией, мы не должны забывать, что решающий вклад в завершение Второй мировой войны внесла Красная армия.

Во многих странах считают наоборот, приписывая капитуляцию Японии исключительно атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, осуществленным 6 и 9 августа и уничтожившим не менее 150 тыс. мирных граждан. Многие зарубежные историки и политики оправдывают этот бесчеловечный акт необходимостью сохранить жизни американских солдат и быстрее закончить войну, хотя даже японская историография не отрицает того, что именно успехи Красной армии заставили милитаристское правительство капитулировать.

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы над военными преступниками поставили точку в великом противостоянии добра и зла, свободы и насилия, гуманизма и бесчеловечности. Приговоры этих процессов фактологически и методологически важны для научных исследований и социальной практики.

Участники конференции

1) считают важными для исторической науки и социальной практики поправки в Конституцию Российской Федерации, принятые в 2020 году, подчёркивающие, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, и она, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, а также преемственность в развитии Российского государства;

признают исторически сложившееся государственное единство, чтят память защитников Отечества, обеспечивают защиту исторической правды, а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается (статья 67.1 Конституции России);

2) считают важным и позитивным внимание руководителей стран СНГ и, прежде всего, России к предыстории Второй мировой войны, проявленное в выступлении президента России В. В. Путина 20 декабря 2019 года в ходе саммита стран СНГ;

3) считают важнейшими уроками Второй мировой войны и гарантиями международно-правовой стабильности в регионе подтверждение легитимности и действенности Ялтинских соглашений великих держав по Дальнему Востоку, Потсдамской декларации 1945 г., Сан-Францисского мирного договора 1951 г., а также неизменности сложившихся границ в АТР, что соответствует статьям 103 и 107 Устава ООН, подписанного всеми участниками войны на Дальнем Востоке и Тихом океане;

4) отмечают важность соблюдения как договорных, так и исторически сложившихся послевоенных границ и деконструктивность законодательного объявления территорий сопредельных государств т. н. «своими» территориями и связанную с этим «картографическую агрессию» как фактор международной напряженности, имеющий потенциал возможного военного конфликта;

5) предлагают преодолеть «европоцентристский» подход к датировке начала Второй мировой войны и считают, что нападение Японии на мировую державу — Китай в 1937 году, непрерывность этой войны до капитуляции Японии в 1945 году во Второй мировой войне перед великими державами-союзниками, в том числе перед Китаем, колоссальное количество жертв в этой войне, позволяют отнести начало Второй мировой войны не к 1939, а к 1937 году;

6) считают соответствующим интересам Советского Союза заключение 23 августа 1939 года договора с Германией как временного соглашения, отсрочившего нападение на Советский Союз и нарушившего согласованность агрессивных действий Германии в Европе и Японии в Азии;

7) отмечают антинаучный характер попыток уравнять ответственность за развязывание Второй мировой войны в Европе между Германией и СССР; более того, полагают, что это способ фальсификации истории в текущих политических целях;

8) поддерживают проект федерального закона «О признании недействующим на территории Российской Федерации Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979−1 «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года», внесенный в мае 2020 года в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации и одобренного Комитетом Государственной Думы по международным делам;

9) отмечают значительное количество совершаемых на территории Российской Федерации деяний, имеющих признаки попыток реабилитации нацизма (ст. 354.1. УК РФ). Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР накануне и в годы Второй мировой войны, распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, осквернение символов воинской славы России совершаемое публично, с использованием федеральных СМИ, в том числе государственных. При этом российскому обществу неизвестны случаи наступления предусмотренной за эти деяния уголовной ответственности.

10) обращаются к Президенту Российской Федерации с просьбой: подготовить поручения Президента о разработке фундаментального многотомного исторического труда «Вторая мировая война». В 2015 году Минобороны России по поручению Президента России успешно завершена разработка ФМТ «Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг.».

Однако этот труд не освещает и не отвечает на многие вопросы, связанные с предысторией, ходом и итогами Второй мировой войны. В Российской Федерации на государственном уровне научный труд об истории Второй мировой войны не разрабатывался. В Советском Союзе «История Второй мировой войны 1939 — 1945 гг.» в 12-ти томах вышла в свет в 1973 — 1982 гг. и не отражает на сегодняшний день в полной мере историческую картину событий и явлений, учитывая последние достижения исторической науки;

11) обращаются к Правительству Российской Федерации с просьбой: в целях создания условий для эффективной реализации изменений, внесенных в Конституцию Российской Федерации (статья 67.1 часть 2 и часть 3), подготовить Постановления Правительства о мерах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в области защиты исторической правды, памяти о защитниках Отечества и подвиге народа при защите Отечества.

12) обращают внимание лидеров государств и правительств на необходимость политического реализма и ответственности за выработку и принятие решений, которые бы соответствовали конкретной исторической обстановке, потребностям и интересам стран и народов.

Участники конференции ожидают положительных откликов со стороны всех заинтересованных лиц и организаций и внедрения выдвинутых инициатив в социальную практику. Условием этого они видят своевременное и объективное освещение работы и итогов международной научной конференции «75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке».

Участники конференции выражают надежду, что Вторая мировая война 1939 — 1945 годов станет последним масштабным вооруженным конфликтом в истории Земли, что государства планеты откажутся от насилия как инструмента внешней и внутренней политики. Это будет означать, что современное человечество усвоило уроки Второй мировой войны.